المساس بالمال العام والتسلط.. هذا ما توعد به الرئيس تبون

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، إنه لا مكان للمال الفاسد في الجزائر الجديدة. مؤكدا عزمه على محاربة تلك الذهنيات وتحقيق تطلعات الجزائريات والجزائريين.

وأفاد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على تنصيب المجلس الأعلى للشباب “لقد كما منذ أكثر من سنتين أمام واقع يملي علينا في أغلب الاحيان مراجعة جذرية لأساليب الآداء. ولإحداث القطيعة مع الممارسات التي أنتجت نفور المواطن من كل ما يرمز الى الدولة أو السلطة”.

واضاف الرئيس تبون “إننا اليوم ونحن نتقدم بعزيمة وصرامة نحو بناء جزائر جديدة بكل بناتها وأبناءها. لن نتردد مطلقا في محاربة تلك الذهنيات وتحقيق تطلعات الجزائريات والجزائريين. الى جزائر تسود فيها الشفافية، لا مكان فيها للمال الفاسد. جزائر يردع فيها القانون كل من تسول له نفسه، وفي أي موقع كان مد يديه الى المال العام، وتقطع الطريق أمام نزعة التسلط. وترسيخ القناعة لدى الجميع بأن أفضل طريق لتجنب الانزلاق والتسلط. هو ممارسة المسؤوليات الملقاة على عواتقنا بصدق ونزاهة، والاضطلاع بما هو أحسن”.

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