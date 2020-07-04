المساعدات الطبية الخاصة بحملة التبرعات لسولكينغ تصل الجزائر

وصلت اليوم السبت، المساعدات الطبية الخاصة بحملة التبرعات التي أطلقها النجم الجزائري العالمي، “سولكينغ”، ومجموعة من الفنانين والرياضيين إلى الجزائر.

وكان سولكينغ، قد أطلق حملة التبرعات منذ فترة، ونجح في جمع مبلغ مالي هام، للمساهمة في الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا.

واستطاع سولكينغ، جمهع مبلغ 100 ألف أورو، ما يقابل حوالي 2 مليار سنتيم، والتي ساهم فيها فنانين وإعلاميين ورياضيين ومشاهير جزائريين لصالح بلدهم.

وتم شحن هذه المساعدات التي تم تجهيزها، للجزائر عن طريق طائرة خاصة.

وأوضح النجم الجزائري، أن هذه المساعدات تحتوي على 50 ألف قناع واقي ومعقمات وعدة وسائل حماية أخرى، وسيستفيد منها مختلف المؤسسات العمومية والمدارس.

وأكد سولكينغ سابقا، أنه جد فخور بزملائه الفنانين وكل الجمعيات التي ساعدته على جمع التبرعات، وشكر كل من ساهم في الحملة، ومنهم قائد الخضر رياض محرز، وغيره من المشاهير الجزائريين.