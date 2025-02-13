المسافرون الجزائريون معنيون.. إضراب عام يشل هذا المطار وإلغاء جميع الرحلات الجوية

سيؤدي إضراب موظفي ومراقبي الحركة الجوية إلى شل حركة المطارات البلجيكية، اليوم الخميس. ونتيجة لذلك، لن يتمكن أي مسافر من الإقلاع من مطاري بروكسل-زافينتيم وشارليروا.

وقد يؤدي هذا إلى إحداث اضطرابات كبيرة في جداول الرحلات الجوية وإرباك خطط سفر العديد من الركاب.

وأبلغ مطار بروكسل ركابه أنه سيتم إلغاء جميع الرحلات الجوية فوق بلجيكا وفي مطار بروكسل اليوم الخميس. ويرجع ذلك إلى المظاهرة الوطنية التي تم تنظيمها في نفس يوم إضراب مراقبي الحركة الجوية البلجيكيين. الذين يرغبون في الاحتجاج على سياسة وتدابير الحكومة الفيدرالية الجديدة.

وبدأ هذا الإجراء اعتبارًا من الساعة 6:45 صباحًا يوم الخميس، ومن المقرر رفعه حوالي الساعة 10:15 مساءً.

وبناء على ذلك سيتم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار بروكسل. حيث حذرت الإدارة العامة للمطار من احتمال حدوث اضطرابات في الحركة الجوية، الجمعة، بسبب تأجيل الرحلات.

وجاء في البيان “في أعقاب إغلاق المجال الجوي يوم 13 فبراير من الساعة 6:45 صباحًا حتى الساعة 10:15 مساءً. تم إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى مطار بروكسل بين الساعة 6:45 صباحًا حتى الساعة 10:15 مساءً. وبسبب إضراب الخدمات التشغيلية الأخرى، تم إلغاء جميع الرحلات المغادرة، بما في ذلك الرحلات الصباحية والمسائية، طوال اليوم”.