“المساكني” يخشى المريخ ويفضّل مُواجهة المولودية

قال لاعب النجم الساحلي إيهاب المساكني، إن ناديه يُفضل ملاقاة مولودية الجزائر في الدور نصف النهائي من منافسة البطولة العربية.

وصرح المساكني عقب تأهّل فريقه أمس الجمعة أمام الرجاء المغربي أن تأهلهم إلى المربع الذهبي، سيدفعهم للذهاب بعيدا في المنافسة.

وأضاف المساكني أنه يفضل ملاقاة المولودية في الدور القادم من البطولة العربية “لتقارب أسلوب الفريقين وقرب المسافة بين تونس والجزائر”.

وأشار إلى أن المريخ السوداني نادٍ قوي، ويملك أسلوب لعب جيد وتخطيه أمر صعب ويحتاج لإستعداد جيد في حال ملاقاته.