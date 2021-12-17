المساكني يستفز الجزائريين قبل نهائي كأس العرب

أدلى قائد المنتخب التونسي يوسف المساكني، بتصريحات غريبة، مستفزا من خلالها الجزائريين، قبل نهائي كأس العرب الذي سيجمعهم بالخضر.

وصرح المساكني خلال الندوة الصحفية: “الجزائر وتونس إخوة، سواء فازت تونس، أو خسرت الجزائر لا يهم”.

كما أضاف: “أي لاعب يتمنى أن يسجل في النهائي، وتقديم أقصى ما لديه لمساعدة منتخبه، وخاصة من أجل تحقيق الفوز”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه ىنظيره التونسي، غدا السبت، ضمن نهائي بطولة كأس العرب الجارية بقطر.