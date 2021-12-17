المساكني يُشعل النهائي ويتوعد بتكرار هدفه التاريخي في مرمى مبولحي !

يبدو أن قائد المُنتخب التونسي “يوسف المساكني” يُريد تكرار سيناريو منافسة كأس أمم إفريقيا 2013 عندما سجل في مرمى “رايس وهاب مبولحي” في الدقيقة الأخيرة.

“النمس” كما يُلقب قال اليوم الجمعة في الندوة الصحفية التي تسبق نهائي منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021 المُقرر بين الجزائر وتونس غدا السبت بملعب البيت بداية من الساعة ال16:00.

“الهدف أمام مبولحي في كان 2013 يبقى ذكرى فقط، مباراة الغد مُختلفة، ولكن لما لا تكرار الأمر”.

كما أضاف:”لعبت مع عبد المجيد بوقرة لثلاث سنوات، لكن لا أعرف طريقة تفكيره كمدرب، أعلم فقط أنه كان يُريد أن يُصبح مُدرب وفعل ذلك”.