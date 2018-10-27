المساواة بين النساء والرجال في الخدمة العسكرية يدخل حيز التنفيذ بأوكرانيا

أكد البرلمان الأوكراني، اليوم السبت، دخول حيز التنفيذ قانون المساواة في الحقوق والفرص بين النساء والرجال في الخدمة العسكرية.

وأوضح أن القانون الأوكراني بشأن التعديلات على بعض القوانين الأوكرانية الخاصة بالمساواة في الخدمة العسكرية أصبح ساري المفعول.

وكان المجلس الأعلى الأوكراني، قد إعتمد يوم 6 سبتمبر الماضي التعديلات الخاصة بالقوانين المتعلقة بالمساواة في الحقوق والفرص بين النساء والرجال

أثناء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأوكرانية و القوات المسلحة الأخرى.

ووقع الرئيس الأوكراني “بيترو بوروشينكو” يوم 12 من أكتوبر الجاري، مشروع القانون حول المساواة في الحقوق والفرص للنساء والرجال أثناء الخدمة العسكرية.

و ينص القانون على أن المرأة تفي بإلتزاماتها العسكرية على قدم المساواة مع الرجل

إلا في الحالات التي ينص عليها التشريع المتعلق بحماية الأمومة والطفولة وكذلك على حظر التمييز على أساس الجنس.