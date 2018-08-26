المسبح البلدي بحاسي الرمل يطاله التهميش و التكسير

تعرض المسبح البلدي لبلدية حاسي الرمل للتكسير والحرق بعد أشهر قليلة عن عملية ترميمه، بالرغم من أنه يعتبر المتنفس الوحيد لأبناء المنطقة.

وتحول المسبح البلدي لحاسي الرمل لوكر للمنحرفين في ظل غياب حارس لهذه المنشأة و هو الأمر الذي طرح عديد التساؤلات حول التنسيق الغائب تماما بين البلدية و مصالح مديرية الشباب والرياضة من أجل تسيير منشأة كلفت الدولة غلافا ماليا كبيرا، في الوقت الذي طالب فيه المجتمع المدني بحاسي الرمل بضرورة فتح تحقيق لمعرفة المتسببين في هذا التخريب و تقديمهم أمام العدالة .