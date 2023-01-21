المستجدات الإقليمية والدولية محور نقاشات لعمامرة ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي

استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم السبت، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي والمكلفة بالمنظمات الدولية ميشيل سيسون.

وذلك في إطار زيارة العمل التي تقوم بها هذه الأخيرة إلى الجزائر، حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية.

لعمامرة ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي يناقشان مسائل متعلقة بالمستجدات الاقليمية والدولية

وتركزت المحادثات حسب ذات البيان، حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما ناقش الطرفان عددا من المسائل المتعلقة بالمستجدات الاقليمية والدولية فضلا عن جوانب مختلفة ذات الصلة بالدبلوماسية متعددة الاطراف.