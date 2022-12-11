المستشار الألماني الرئيس لمشروع GIZ: بإمكان الجزائر لعب دور إقليمي بارز في الطاقات النظيفة

استقبل أعضاء شبكة البرلمانيين المهتمين بالبيئة والمناخ اليوم الأحد، FRANK RENKEN المستشار الرئيسي لمشروع الشراكة الطاقوية الجزائرية الألمانية GIZ. الذي كان برفقة صلاح الدين بوزرد المستشار بذات الشركة.

وبعدما استعرض بوسحابة العلاقات الجزائرية الألمانية في المجالين السياسي والاقتصادي. أكد ضرورة تعزيزها وتنويعها لتشمل مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأوضح بعد ذلك أن أعضاء الشبكة يعملون على تفعيل دور النائب. من خلال اقتراح مشاريع قوانين وتعديلات وصياغة القانون الإطار فيما يتعلق بمجال حماية البيئة والطاقات المتجددة.

واستعرض بوسحابة عمليات التدخل في إطار تطبيق المخطط الوطني للمناخ. وذلك استجابة للتعليمات الصارمة التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإحداث تحول طاقوي حقيقي. على غرار استعمال الطاقة الشمسية في بعض مؤسسات ومرافق الدولة.

وقدم منسق الشبكة في نفس السياق لمحة عن جهود الجزائر في مجال حماية البيئة. لاسيما من خلال إعادة بعث السد الأخضر لتهيئة المساحات الغابية المتدهورة. وكذا لمجابهة الجفاف وحماية البيئة من التغيرات المناخية.

من جهته، اعتبر فراك رنكن عمل الشبكة خطوة تعزز العمل التشريعي المختص بقضايا التغير المناخي. وفرصة لتوظيف جهود البرلمانيين من أجل اقتراح حلول مستدامة للمحافظة على البيئة. لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والانتقال والكفاءة الطاقوية، وأكد استعداد بلاده للعمل والتعاون مع الجزائر في هذا المجال.

ونوه رنكن بما تزخر به الجزائر من موارد هائلة من الطاقة الشمسية وقدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر. فضلا عن شبكات واسعة ومدمجة لنقل الكهرباء والغاز. وأكد أن الجزائر بإمكانها أن تلعب دورا إقليميا بارزا في مجال الطاقات النظيفة.

عبر أعضاء الشبكة عن أملهم في الاستفادة من التجربة الألمانية. كما أكدوا عن استعدادهم للعمل المشترك في محاور تعود بالفائدة على الطرفين لاسيما في قطاع إدارة النفايات بشكل مستدام. خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وجددوا بالمناسبة استعدادهم لتحيين التشريعات ذات الصلة.