المستشار الألماني: سنعمل مع الجزائر وايطاليا للمضي قدما في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين

أكد مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس، على العمل والمضي قدما مع الجزائر وكذالك إيطاليا بخصوصمشروع الممر الجنوبي للهيدروجين.

وفي كلمة ألقاها المستشار الألماني خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد على الإرادة المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين ألمانيا والجزائر، مشيرا أنه تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الشركات الألمانية ونظيراتها الجزائرية، وهذا على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية.

وبخصوص التعاون في مجال الطاقة والخام، أكد المستشار الألماني أن فالجزائر تتمتع باحتياطي كبير في مواد الخام، منها الغاز الطبيعي والنفط ومواد الأرض النادرة.

هذا وأشار ذات المتحدث إلى أن الجزائر خلال السنوات الأخيرة قامت بدعم احتياجات الطاقة في أوروبا وكانت في عام 2025 ثاني أكبر مورد للغاز بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وفي ختام كلمته توجه مستشار ألمانيا الاتحادية بشكره الجزيل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الزيارة التي أداها.