المستشار الألماني: صور انفجار مستشفى غزة مروعة ويتعين إجراء تحقيق شامل

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنّ صور الانفجار في مستشفى بغزة روعتنا كما عبر عن فزعه من المشاهد التي خلفها قصف المحتل الصهيوني الذي أدى إلى مقتل المئات، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل.

وكتب شولتس على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، يوم الأربعاء “لقد أصيب وقتل مدنيون أبرياء. قلوبنا مع عائلات الضحايا”.

وفي وقت سابق، أقدم أمس، الجيش الصهيوني على قصف المستشفى المعمداني في غزة. أثناء وجود مئات العائلات النازحة، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا.