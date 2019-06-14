المستشار الفيدرالي السويسري: “مستعدون لمساعدة الجزائر في مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة”

أعلن النائب والمستشار الفيدرالي السويسري، إجنازيو كاسيس، استعداد بلاده للتعاون مع السلطات الجزائرية، قصد استعادة الأموال المنهوبة.

وفي الكلمة التي ألقاها، أمام أعضاء البرلمان السويسري، أشار أن بلاده تؤيد الجزائر في حق التظاهر سلميا، على النحو الذي يكفله الدستور الجزائري”.

وأكد أن “استراتيجية التعاون السويسرية لشمال إفريقيا تشمل دعم المشروعات ذات علاقة بالمسار الديمقراطي”.

وأضاف ” بالاتفاق مع السلطات الجزائرية، دعمت سويسرا، بعض الأنشطة في الجزائر، المتعلقة بمكافحة الأموال ذات الأصل غير المشروع، كما طورت سويسرا نظامًا يقوم على ركيزتين أساسيتين، هما الوقاية والقمع”.

وأكد المستشار الفيدرالي السويسري، مواصلة بلاده، مراقبة التطورات في الجزائر عن كثب “.