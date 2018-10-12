 المستشار القانوني “للنهار” : القانون سيأخذ مجراه بخصوص السب والشتم

قال المستشار القانوني لقناة “النهار” الأستاذ عبد الحفيظ كورتل ، إنّ ما حصل من نشر لمعلومات شخصية حول شخص الرئيس المدير العام لـ “النهار” يندرج في إطار جرائم المساس بالشخصية.

وأضاف أن المشرع الجزائري يعاقب كل الجرائم ، التي تتعلق بالسب والشتم في حق الأشخاص والمؤسسات مهما كانت الصفة التي يتولونها.

وفي “إتصال ” هاتفي مع قناة “النهار” قال المحامي كورتل ، إننا اليوم أمام جريمة لها نص تشريعي يعاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري.

وخاصة لكل شخص يتعمد نشر معلومات أو صور أو بيانات، أو وثائق تتعلق بالشخص المعني “لمواقع مأجورة” معروف توجهها .

وأوضح أن الأمر الخطير ، يتمثل في أن موظف في الدولة يقوم بتسريب معلومات بغية تشويه سمعة مؤسسات وأشخاص.

وأبرز المستشار القانوني “للنهار”، أن القانون يعاقب السب والشتم وكل من يقوم بذلك سيكون مسؤول أمام الدولة الجزائرية والقانون فوق الجميع وسيأخذ مجراه في هذا الخصوص.