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المستشار المحقق يستمع لوزير النقل السابق زعلان

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المستشار المحقق يستمع لوزير النقل السابق زعلان
بقلم أسماء.ع

يستمع، في هذه الأثناء، المستشار المحقق لدى المحكمة العليا لوزير النقل السابق عبد الغني زعلان.

ويمثل عبد الغني زعلان، في  قضية أحمد أويحيى و رجل الأعمال محي الدين طحكوت .


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