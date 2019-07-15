المستشار المحقق يستمع لوزير النقل السابق زعلان

يستمع، في هذه الأثناء، المستشار المحقق لدى المحكمة العليا لوزير النقل السابق عبد الغني زعلان.

ويمثل عبد الغني زعلان، في قضية أحمد أويحيى و رجل الأعمال محي الدين طحكوت .