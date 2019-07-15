المستشار المحقق يستمع لوزير النقل السابق زعلان

ويمثل عبد الغني زعلان، في قضية أحمد أويحيى و رجل الأعمال محي الدين طحكوت .
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
أصدرت مديرية الحماية المدنية لولاية جيجل بيانا بخصوص حادث المرور المروع، والذي أودى بحياة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين.
وجاء في البيان، اليوم الاثنين " تدخل…
تداولت مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مقطع فيديو لشخص من ولاية تلمسان، تم توقيفه وهو بصدد سرقة طفل.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن سارق الأطفال يدعى…
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن عرضها الخاص بموسم الصيف 2019.
وكشفت الشركة، عن تخفيض في أسعار الرحلات على جميع الوجهات عبر قطار "كوراديا" الجزائر.
وحسب…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
سياسة الخصوصية
التعليقات (0)