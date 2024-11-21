المستشار والمبعوث الخاص لرئيس الصومال يسلّم رسالة للرئيس تبون

إستقبل، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، الخميس، طاهر محمود جيليه المستشار والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وحمل المستشار والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية رسالة خطية، إلى رئيس جمهورية.

وحضر اللقاء، بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وأحمد عطاف، وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

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