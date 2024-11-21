إعــــلانات
الوطني

المستشار والمبعوث الخاص لرئيس الصومال يسلّم رسالة للرئيس تبون

بقلم أمينة داودي
المستشار والمبعوث الخاص لرئيس الصومال يسلّم رسالة للرئيس تبون
  • 145
  • 0

إستقبل، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، الخميس، طاهر محمود جيليه المستشار والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وحمل المستشار والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية رسالة خطية، إلى رئيس جمهورية.

وحضر اللقاء، بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وأحمد عطاف، وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/4ItIl
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر