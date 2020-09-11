المستشفى الجامعي سطيف يعلن انتصاره على كورونا

أعلن المستشفى الجامعي سعادنة محمد عبد النور، لولاية سطيف، عن انتصاره على وباء كورونا، حيث لم تسجل أية حالة إيجابية.

ويأتي من خلال المتابعة اليومية لرصد الحالات الجديدة لفيروس كورونا في المستشفى الجامعي سطيف على مستوى القاعدة الرقمية لبيانات كورونا.

وأشارت قماش سعاد، أستاذة في الطب الوقائي، إلى انخفاض الحالات الإيجابية الإستشفائية، فبتاريخ 8 سبتمبر، سجلت 5 حالات مشتبه فيها.

وأكدت عدم وجود أي حالة إيجابية ولا حالة وفاة، مؤكدة ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية المعمول بها من طرف وزارة الصحة.

وقام المدير العام باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمباشرة النشاطات الوقائية والعلاجية بكل المصالح الإستشفائية، بعد أخذ رأي المجلس العلمي.

وبهذه المناسبة شكر المدير العام، كل الأطقم الطبية، وشبه الطبية وكذا الإدارية وكل عمال المستشفى، بالإضافة إلى كل المحسنين والمتبرعين.

وخص بالذكر أسرة الإعلام، على كل المجهودات الجبارة التي قاموا بها من أجل التصدي ومواجهة وباء كورونا.

كما ترحم أيضا على شهداء الواجب المهني من أطباء وممرضين، الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل مجابهة والقضاء على فيروس كورونا.