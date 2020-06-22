المستشفى الجامعي لوهران: تسريح 47 متعافيا من كورونا اليوم

كشف المستشفى الجامعي لوهران، اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 425 متعافيا.

وأوضح بيان المستشفى أن 47 متعافيا تم تسريحهم من قبل الفريق الطبي لمصلحة الأمراض المعدية، حيث غادروا مصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي.

وأفاد المستشفى أن المرضى كانوا يخضعون لبروتوكول العلاج هيدروكسي كلوروكين تحت إشراف الطاقم الطبي لمصلحة الأمراض المعدية، وتم تسريحهم بعد تعافيهم.

ووجه البيان تحية تقدير وعرفان للبروفيسور موفق نجاة ولكل الطاقم الطبي وشبه الطبي والعمال المهنيين بمصلحة الأمراض المعدية ووحدة الإنعاش الخاصة بالمصابين بفيروس كورونا ومصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي وكل المجندين لمواجهة جائحة كورونا.