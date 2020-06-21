المستشفى الجامعي لوهران: تعافي 30 مصابا بفيروس كورونا وارتفاع حالات الشفاء إلى 378

سجل المركز الاستشفائي الجامعي لوهران، اليوم الأحد، 30 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا.

وجاء في بيان مستشفى وهران أنه تم تسريح 30 متعافيا من قبل الفريق الطبي لمصلحة الأمراض المعدية.

وقد غادر المتعافون مصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران إلى 378.

وأفاد البيان أن المرضى كانوا يخضعون لبروتوكول العلاج هيدروكسي كلوروكين، تحت إشراف الطاقم الطبي لمصلحة الأمراض المعدية وتم تسريحهم بعد تعافيهم.

وقدم المركز الاستشفائي الجامعي، تحية تقدير وعرفان لكل الطاقم الطبي وشبه الطبي والعمال المهنيين بمصلحة الأمراض المعدية ووحدة الإنعاش الخاصة بالمصابين بفيروس كورونا ومصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي وكل المجندين لمواجهة جائحة كورونا.