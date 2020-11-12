المستشفى الجامعي لوهران يفتح مصلحة الجراحة العامة لاستقبال المصابين بكورونا

قرر المركز الاستشفائي الجامعي بوهران، الحكيم بن زرجب، بالتشاور مع المجلس العلمي إعادة افتتاح مصلحة الجراحة العامة لاستقبال المصابين بكورونا.

وحسب بيان المستشفى، يأتي نظرا للارتفاع المسجل في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى ولاية وهران

ويتوفر الجناح رقم 14 يتوفر على 60 سرير موصول بمصادر الأوكسجين.

وقد حرصت إدارة المستشفى الجامعي بوهران على توفير الأكسجين وضمان التزود به وبالكمية المطلوبة.

بالإضافة إلى توفير وحدات أخذ العينات من المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

كما تم تخصيص وحدة للفحص والكشف خاصة بالمشتبه بإصابتهم بكوفيد-19 عند مدخل مصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية مقابل وحدة الإنعاش.

بالإضافة إلى تخصيص عدد من الأسرة للمصابين بفيروس كورونا على مستوى مصلحة الأمراض المعدية.

وقامت إدارة المركز الإستشفائي الجامعي بوهران بإيداع طلب سند، منذ أيام لاقتناء 3000 وحدة من المحاليل الكاشفة الخاصة ب PCR.

الجدير بالذكر أن المستشفى الجامعي بوهران يتوفر على وحدة PCR للكشف عن كوفيد-19 بمصلحة علم الأحياء الدقيقة (microbiologie).