المستشفى الجزائري- القطري- الألماني سيكون جاهزا بهذا التاريخ

إستقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة. مرفوقا بفريق عمل مكلف بالدراسات اللوجستية لوضع حجر الأساس للمستشفى الجديد “الجزائري-القطري- الألماني” وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وجدد الطرفان اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين شعبا و حكومة.

كما عبرا عن ارتياحهما لمستوى التنسيق المستمر والتعاون الثنائي في جميع المجالات وخاصة ماتعلق منها بقطاع الصحة.

وشكل اللقاء فرصة لبحث ومناقشة التحضيرات اللوجستية و الميدانية لمشروع مستشفى الجزائري-القطري -الألماني.

وفي هذا السياق، أطلع السفير القطري بالجزائر وزير الصحة عبد الحق سايحي عن التقدم المحرز بخصوص مشروع المستشفى الجديد بسعة 400 سرير.

وقال إنه سيشرع في وضع حجر الأساس الخاص به مطلع شهر نوفمبر القادم . بسيدي عبد الله بالعاصمة على أن يكون جاهزا بعد سنتين.

كما أضاف ان فريق العمل في صدد اعداد التخطيطات و الملف الهندسي لهذا المشروع الاستراتيجي.

من جهته، جدد وزير الصحة التأكيد على ضرورة أن يتوفر هذا المستشفى على خدمات صحية عالية. حسب الإحتياجات المعبر عنها وعلى رأسها تلك التخصصات التي تتطلب تحويل المرضى نحو الخارج على غرار جراحة الأعصاب. اعوجاج العمود الفقري (السكوليوز)، زراعة الكبد و جراحة القلب عند الأطفال وغيرها.

في الختام، إتفق الطرفان على مواصلة التشاور بخصوص المشاريع الثنائية الممكن إقامتها بين الطرفين. من خلال تكثيف المباحثات والزيارات بين وفدي البلدين عملا و تجسيدا للتوجيهات الرشيدة للقيادتين العليا للدولتين.

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