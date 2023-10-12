المستشفى الجزائري-القطري.. كفاءات طبية عالية وافتتاحه نهاية 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة استثمار القابضة محمد الصادق، إن العلاقات الجزائرية والقطرية أخوية وطيبة مبنية على الصداقة والتعاون المتبادل بعديد المجالات. على غرار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما “تعززت هذه العلاقات في ظل قيادة وتحت توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد والرئيس عبد المجيد تبون”.

وقال الصادق، في كلمة له، إن هذه العلاقة الوطيدة، بين قطر والجزائر، توّجت بمراسم تدشين المستشفى الجزائري القطري الألماني بالشراكة مع وزارة الصحة الجزائرية. وهذا بعد إتمام كافة إجراءات التعاقد بين شركة استثمار القابضة ووزارة الصحة الجزائرية

وتهدف الدولتان، إلى أن يكون هذا الصرح الطبي الجديد ركيزة أساسية تساهم في دعم تنمية القطاع الصحي الجزائري. بما يعود بالفائدة على دولة الجزائر شعباً واقتصاداً.

وعن المستشفى الجزائري القطري الألماني المزمع افتتاحه في نهاية عام 2025، كشف الصادق، أنه “سيتميز بالحداثة. والتطور وسيضم 300 سرير و30 وحدة عناية مركزة”. و”15 غرفة عمليات و40 عيادة خارجية إضافة إلى 20 منطقة مخصصة للطوارئ”.

كما سيجمع بين الكفاءات الطبية عالية المستوى وأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية في مكان واحد. ومجهز لاستيعاب ما يزيد عن 250 ألف زائراً للعيادات الخارجية سنوياً بالإضافة إلى أكثر من 25 ألف مريض داخلي سنوياً.

وقدم الصادق، تشكراته، بالنيابة عن شركة استثمار القابضة سعادة الأمين العام وجميع القائمين في وزارة الصحة على دعمهم لإتمام خطوات هذا المشروع الاستراتيجي. وأكد أن هذا المستشفى يعد باكورة المشاريع التي تنوي استثمار القابضة تطويرها في الجزائر الشقيق. حيث تخطط لعدد من الشراكات الواعدة. التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والارتقاء المجتمعي في الجزائر الشقيق على مختلف الأصعدة والقطاعات.

قطر تستثمر في “الألبان” بالجزائر قريبا

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة استثمار القابضة، محمد الصادق، أن مشروع قطري في مجال “الألبان” سيكون قريبا في الجنوب الجزائري.

وقال الصادق، في تصريح للصحافة، أن هناك مشاريع أخرى متقدمة فيما يخص السياحة.