المستفيدون من برنامج 650 مسكن ترقوي مدعم  يعتدون على إطارات مديرية السكن

تعرض مساء الأمس مدير السكن لولاية عنابة، رفقة الإطارات والأعوان، داخل مقر المديرية الى الاعتداء اللفظي “سب وشتم” وكسر للابواب، وتهديدات بحرق مقر المديرية.

وهذا من قبل اكثر من 50 شخص مستفيد من برنامج 650 مسكن ترقوي مدعم بالبركة الزرقاء البوني.

هذا وقد أصدرت مديرية السكن بيانا عبر الصفحة الرسمية للمديرية بفايسبوك،ة تندد فيه بالإعتداء والسلوك اللاأخلاقي الذي تعرض له إطارات المديرية من طرف المحتجين.

كما طالب الموظفين، من السلطات المحلية والمركزية، التدخل، من اجل وضع حد لهذه الممارسات التي لا تعد الاولى من نوعها، بتوفير ظروف عمل امنة ومستقرة والتدخل بما يقتضيه القانون.