المستفيدون من سكنات “LPA” يحتجون بعين تيموشنت

إحتج العشرات من المستفيدين من سكنات “LPA” المتعلق بمشروعي إنجاز 80 و 70 وحدة سكنية بحمام بوحجر بعين تيموشنت.

للتعبير عن استيائهم من التأخر الفادح في إنجاز هاته المشاريع التي كان منتظرا استلامها سنة 2015.

إلا أن المشروع لم يتم إستكماله لحد الساعة رغم التعليمات السابقة من طرف المسؤولين المحليين للمقاولة المكلفة.

بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز من أجل تسليم المستفيدين لسكناتهم .

و دعا المحتجون وزير السكن و العمران التدخل من أجل حل الإشكال القائم و إنهاء معاناتهم التي امتدت لسنوات.

خصوصا و أن أشغال الإنجاز انطلقت سنة 2012.