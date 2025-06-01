المستفيدون من منحة أو معاش التقاعد مدعوون لتجديد وثائقهم الثبوتية

دعا الصندوق الوطني للتقاعد، اليوم الأحد، في بيان له، المستفيدين من منحة أو معاش التقاعد، المولودين في شهر جوان إلى تجديد وثائقهم الثبوتية، خلال شهر جوان الحالي وذلك في إطار التجديد السنوي للوثائق الثبوتية.

وأوضح الصندوق الوطني للتقاعد، في بيان له أن المتقاعدين المعنيين بهذه العملية مدعوون أيضا إلى تفضيل تجديد الوثائق عن بعد. باستخدام تطبيق الهاتف المحمول RetraiteDz حيث أن عملية التجديد تتم بكل سهولة وسلاسة، دون التنقل للوكالات المحلية التابعين لها.

كما ذكر الصندوق بطريقتين بسيطتين لتجديد الوثائق ويتعلق الأمر بتطبيق الهاتف المحمول RetraiteDz. والذي يعد الخيار الأكثر سهولة حيث يمكن للمتقاعدين إتمام العملية عن بعد دون الحاجة للتنقل، أو التوجه إلى الوكالة المحلية.

و أشار البيان أنه بحسب نوع التقاعد، إن كان تقاعد مباشر، فيمكن استخدام التعرف على ملامح الوجه R-Face. لتأكيد وجود المستفيد من التقاعد المباشر على قيد الحياة، و إن كان التقاعد المنقول. فيتعين على المستفيدين تأكيد هويتهم من خلال خدمة التعرف على ملامح الوجه. ثم مسح الوثائق المطلوبة (حسب الحالة) باستخدام كاميرا الهاتف وتحميلها مباشرة عبر التطبيق.

و بعد التأكد من نجاح العملية سيتم إرسال إشعار عبر تطبيق RetraiteDz يؤكد إتمام عملية تجديد الوثائق الثبوتية عن بعد بنجاح، يضيف البيان.

اعتماد شهر الميلاد كموعد محدد لكل متقاعد لتجديد الوثائق

في حين أكد المصدر نفسه، أنه في إطار تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لصالح المتقاعدين، يعتمد الصندوق الوطني للتقاعد. استراتيجية منظمة لتجديد الوثائق الثبوتية بصفة دورية، وذلك استنادا إلى شهر الميلاد كموعد محدد لكل متقاعد. للقيام بهذه العملية مرة واحدة في السنة.

وبخصوص الوثائق الواجب تجديدها سنويا فإنه بالنسبة للتقاعد المباشر يتوجب تقديم شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية. أو شهادة الحياة بالنسبة للمتقاعدين العازبين. أما بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول فيكون حسب الحالة، وفق البيان نفسه.

فإذا كان الأمر يتعلق بالأرملة، يتعين تقديم شهادة عدم إعادة الزواج وشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية. وبالنسبة للبنت اليتيمة البالغة يتعين تقديم شهادة عدم الزواج وشهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور. أما بالنسبة لليتامى البالغين فيتوجب تقديم شهادة مدرسية بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة. ونسخة من عقد للتمهين بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة.

وفي حال تعلق الأمر بالأصول يتوجب تقديم شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية (على قيد الحياة)، أما في حالة الابن العاجز عن العمل يتعين تقديم شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور و شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية”، وفقا للبيان نفسه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور