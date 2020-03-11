المستفيدون من 600 مسكن ترقوي مدعم ببوسماعيل في تيبازة يعتصمون أمام مقر الولاية

نظم، صبيحة أمس الثلاثاء، العشرات من المستفيدين من 600 مسكن ترقوي مدعم في بوسماعيل، وقفة إحتجاجية أمام مقر ولاية تيبازة.

وطالب المحتجون في وقفتهم هذه بمقابلة والي الولاية وطرح عليه إنشغالهم المتمثل في التعجيل في إنطلاق مشروعهم المجمد، منذ عشر سنوات كاملة، حسبما أوضحوه، مطالبين في السياق ذاته بمعرفة الأسباب التي عطلت انطلاقه.

كما ندد المعنيون بالغموض، الّذي إكتنف هذا المشروع، الذي لم ينطلق بعد، بالرغم من توفر الوعاء العقاري ودفعهم المستحقات المالية الخاصة بذلك، حسبما جاء على لسانهم.

وطالب المحتجون السلطات المعنية بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة، قصد الشروع في المشروع في أقرب الآجال.

من جهته إستقبل الأمين العام ممثلين عن المحتجين ووعدهم بالنظر في قضيتهم العالقة.