المستقر معك سيكون إلى آخر العمر

مطلق من البرج، يبلغ من العمر 44 خريفا، كتب عليه الطلاق الذي لم يسفر عن أولاد، لديه سكن خاص، وهو يمارس التجارة ويحيا حياة يلفّها الروتين القاتل.

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