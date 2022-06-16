المسجد الكبير لباريس يصدر بيانا هاما للمستهلكين المسلمين

نشر المسجد الكبير في باريس بيانًا صحفيًا هامًا حدد فيه بعض التفاصيل التي تهم المستهلكين المسلمين. بعد إنهاء شراكته مع الجمعية الفرنسية لمراقبة اللحوم الحلال، المعروفة باسمها المختصر SFCVH.

وأبلغ المسجد الكبير في باريس جميع المستهلكين المسلمين، على الصعيدين الوطني والدولي. وكذلك الشركات المشاركة في تطوير شهادة شرعية الحلال. بأن الشراكة مع شركة SFCVH للحصول على شهادة الحلال قد انتهت. في 1 جوان 2022 ولذلك أصبح الشعار المشترك قديمًا.

وحذر البيان الصحفي الذي وقعه مدير الجامع نفسه، شمس الدين حافز. قائلاً “إن المسجد الكبير في باريس هو الحائز الوحيد لشهادة الشرعية الحلال الخاصة به. وقد أوقف جميع علاقات الشراكة الخارجية”.

وحدد المسجد الكبير في باريس أيضًا أن هيئة إصدار شهادات الحلال التابعة له تحكمها لجنة دينية. مكونة من أئمة ومراقبين ولجنة علمية مكونة من مدققين خبراء.

كما يتم توفير ضما من قبل Grande Mosquée de Paris. من خلال الاستخدام الحصري للشعار أدناه.