المسجد النبوي يستقبل قرابة 16 مليون مُصلِ خلال النصف الأول من رمضان

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي . استقبلت خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من 15 مليونا و700 ألف مصل.

وحسبما أفادت به وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أشار الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إلى أن إجمالي عدد المصلين من غرة شهر محرم لهذا العام وحتى اليوم بلغ 163 مليون مصل.

وأكد السديس، أن الوكالة هيّأت المسجد النبوي للزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود. وكثافة الأعداد التي يشهدها المسجد النبوي لضمان انسيابية الحركة. كذلك تعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه وتسهيل جميع الخدمات. لينعم الزوار والمصلين بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

توضيح جديد من السعودية بخصوص مواعيد العمرة

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية توضيحا جديدا حول إمكانية تعديل موعد تصريح العمرة في حالة عدم التمكن من الحضور. ووفق بيان نشرته الوزارة السعودية عبر حسابها في “تويتر”، أهابت بالمعتمرين جميعا ضرورة الإلتزام بالمواعيد والحضور في الموعد المحدد بالتصريح. وقالت: “عند أداء العمرة.. تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح”. لافتة إلى أن “الالتزام بالمواعيد يضمن فرصتك”. واستدرك البيان ليحدد طريقة التعامل مع الحالات التي لا تتمكن لظروف طارئة من الالتزام بالموعد المحدد لها، في التصريح، قائلا: “لكن في حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد يمكنك إلغاء التصريح وحجز موعد جديد”.

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