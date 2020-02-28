المسرحية الجزائرية “جي بي أس” تفتتح أيام الشارقة المسرحية بالإمارات غدا

تفتتح المسرحية الجزائرية “جي بي أس” للمسرح الوطني الجزائري غدا السبت الدورة ال30 لأيام الشارقة المسرحية بالإمارات،.

واختيرت المسرحية التي ألفها إخرجها محمد شرشال لحفل الافتتاح بمناسبة تتويجها الشهر الماضي بالعاصمة الأردنية عمان بجائزة سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي والتي تنظمها الهيئة العربية للمسرح في إطار مهرجان المسرح العربي.

وتعرف الدورة ال30 لأيام الشارقة المسرحية مشاركة 13 عرضا مسرحيا إماراتيا بينها سبعة عروض في إطار المنافسة.

وسينظم أيضا خلال هذه التظاهرة التي تختتم فعالياتها في 6 مارس المقبل ملتقى فكري حول المسرح والبحث الأكاديمي بالإضافة إلى ندوات حول الإخراج والتأليف والتسويق للعمل المسرحي وغيرها من المواضيع المتعلقة بالفن الرابع.

تأسست أيام الشارقة المسرحية التي تنظمها دائرة الثقافة لإمارة الشارقة في 1984 بهدف إثراء المشهد المسرحي المحلي، وفقا للمنظمين.