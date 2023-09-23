المسرح الجزائري يفتح الترشح للفوز بجائزة مصطفى كاتب الدولية

أعلن المسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي” عن فتح الترشح للمشاركة في النسخة الثالثة لجائزة مصطفى كاتب الدولية للدراسات حول المسرح الوطني الجزائري.

وحسب بيان لذات الهيئة، تتناول طبعة هذه السنة موضوع “الأساليب المعاصرة في التصميم السينوغرافي للعروض المسرحية الجزائرية.. رصد ونقد تجربة…”.

وترمي إلى دعم البحث وفتح المجال أمام الدارسين لرصد التحولات الركحية الجزائرية. وإلى جمع وتحقيق ومتابعة المنجز والممارسة المسرحية في الجزائر.

وهي دعوة سنوية من المسرح الوطني إلى المخابر والنقاد والباحثين والأكاديميين والمهتميم لمرافقة منظومة العروض المسرحية الجزائرية ابتداءً من سنة 1990 إلى غاية اليوم.

وتقدر قيمة جوائز المسابقة في مراتبها الثلاث بمليون دينار جزائري (1000.000) دج، توزع على هذا النحو: الجائزة الأولى 500.000 دج

والجائزة الثانية 300.000 دج، والجائزة الثالثة 200.000 دج.