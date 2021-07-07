المسرح الوطني الجزائري يطلق عملية بيع التذاكر إلكترونيا

أطلق المسرح الوطني الجزائري محيي الدين بشطارزي، عملية البيع الالكتروني للتذاكر. ما سيسمح للجمهور باقتناء تذاكرهم عبر الانترنت لحضور مختلف العروض المبرمجة بهذه المؤسسة الثقافية.

ويمكن للجمهور اقتناء تذاكرهم عبر الانترنت بواسطة البطاقة البنكية على الموقع الالكتروني للمسرح الوطني الجزائري (www.tna.dz)، وهو نمط دفع جديد مدرج في إطار عملية رقمنة قطاع الثقافة والفنون.

وقال المدير الفني للمسرح الوطني الجزائري، جمال قرمي، أن المسرح يعد أول هيئة ثقافية تطلق البيع الالكتروني للتذاكر. موضحا أن عملية البيع الالكتروني انطلقت يوم الأحد مع عرض مسرحية نهج المنافقين. وهي مبرمجة إلى غاية 15 جويلية.