المسرح الوطني الجزائري يطلق مسابقة خاصة بالأطفال

أطلق المسرح الوطني الجزائري، مسابقات افتراضية خاصة بالأطفال ما بين 06 سنوات و15 عاما، تشمل مجالات الحكاية القصة والفكاهة.

وحسب بيان للوزارة، تحمل المسابقات العناوين التالية: مسابقة “احسن عسوس” للحكواتي الصغير، ومسابقة “إدريس شقروني” للقاص الصغير، ومسابقة “عبد المالك بوساهل” للفكاهي الصغير.

وأشار البيان، إلى إن باب المشاركة مفتوح من 4 أوت إلى 3 سبتمبر 2021.

تفاصيل مسابقة “احسن عسوس” للحكواتي الصغير: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=383687236461887&id=100044618401065

تفاصيل مسابقة “إدريس شقروني” للقاص الصغير: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=383688216461789&id=100044618401065