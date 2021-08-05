عاجل
كورونا في الجزائر.. 1289 إصابة و37 وفاة خلال 24 ساعة
إعــــلانات
فن وثقافة

المسرح الوطني الجزائري يطلق مسابقة خاصة بالأطفال

بقلم نادية بن طاهر
المسرح الوطني الجزائري يطلق مسابقة خاصة بالأطفال
  • 50
  • 0

أطلق المسرح الوطني الجزائري، مسابقات افتراضية خاصة بالأطفال ما بين 06 سنوات و15 عاما، تشمل مجالات الحكاية القصة والفكاهة.

وحسب بيان للوزارة، تحمل المسابقات العناوين التالية: مسابقة “احسن عسوس” للحكواتي الصغير، ومسابقة “إدريس شقروني” للقاص الصغير، ومسابقة “عبد المالك بوساهل” للفكاهي الصغير.

وأشار البيان، إلى إن باب المشاركة مفتوح من 4 أوت إلى 3 سبتمبر 2021.

تفاصيل مسابقة “احسن عسوس” للحكواتي الصغير:
 تفاصيل مسابقة “إدريس شقروني” للقاص الصغير:
 تفاصيل مسابقة “عبد المالك بوساهل” للفكاهي الصغير:
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=968957
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات