المسرح الوطني الجزائري يطلق مسابقة خاصة بالأطفال
بقلم نادية بن طاهر
أطلق المسرح الوطني الجزائري، مسابقات افتراضية خاصة بالأطفال ما بين 06 سنوات و15 عاما، تشمل مجالات الحكاية القصة والفكاهة.
وحسب بيان للوزارة، تحمل المسابقات العناوين التالية: مسابقة “احسن عسوس” للحكواتي الصغير، ومسابقة “إدريس شقروني” للقاص الصغير، ومسابقة “عبد المالك بوساهل” للفكاهي الصغير.
وأشار البيان، إلى إن باب المشاركة مفتوح من 4 أوت إلى 3 سبتمبر 2021.
تفاصيل مسابقة “احسن عسوس” للحكواتي الصغير:
تفاصيل مسابقة “إدريس شقروني” للقاص الصغير:
تفاصيل مسابقة “عبد المالك بوساهل” للفكاهي الصغير:
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