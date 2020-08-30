المسرح الوطني الجزائري يواصل المجالس الافتراضية خلال شهر سبتمبر

يستمر برنامج المجالس الافتراضية الذي انطلق يوم 22 أوت 2020، خلال شهر سبتمبر في تقيدم قراءات في النصوص المسريحية للمسرح الوطني الجزائري.

المجالس الافتراضية التي ينسقها وينشطها الكاتب عبد الرزاق بوكبة سيعقد جلستين للقراءات الأسبوعية في النصوص المتوجة المتبوعة بالمداخلات النقدية الأولى يوم السبت 05 سبتمبر 2020 مع نص “التائه” والثانية يوم 12 سبتمبر 2020 مع نص “طاحونة النمل”.

كما يواصل المسرح الوطني الجزائري استقبال الأعمال الفنية التي يود أصحابها المشاركة في المعرض الجماعي للفن التشكيلي “اللقاء” الذي ينظمه المسرح الوطني قريبا، المشاركة مفتوحة للجميع شرط إرسال السيرة الذاتية الفنية، وأربع صور لأعمال الفنان، خلال الفترة الممتدة من 20 أوت إلى 30 سبتمبر 2020، على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

إلى جانب مسابقة أحسن مشهد تمثيلي حيث يستمر استقبال المسرح الوطني، للمشاهد التي يرسلها الراغبون في المشاركة إلى غاية 10 سبتمبر 2020، تاريخ آخر أجل لإيداع المشاركات.