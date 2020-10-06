المسرح الوطني يصدر بيان حول الصور المتداولة لدمية مسرحية “جي بي أس”

أصدر المسرح الوطني محي الدين بشطارزي بيانا توضيحيا حول الصور المتداولة لدمية مسرحية “جي، بي، أس GPS”.

وأوضح البيان ان ان الصور المتداولة لدمية العرض المسرحي سينوغرافي “جي، بي، أس GPS” كانت أثناء ترتيب المنجزات الفنية من أكسسوارات وأقنعة وديكور ومجسمات في حيز المعرض قبل افتتاحه.

وقال البيان انه يُقام خلال الفترة 26 سبتمبر إلى غاية 07 أكتوبر 2020 تَزامُنا والدخول الثقافي للموسم 2020-2021 تحت إشراف معالي وزيرة الثقافة والفنون، المعرض الأوّل في طَبعتِه حول “سينوغرافيا العروض المسرحية” والمُنتجة من قبل المسارح الجهوية.

وكان منها سينوغرافيا عرض مسرحية “جي، بي، أس GPS” المُنتجة من قبل المسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي” سنة 2019 والحائزة على جائزة أحسن عرض مسرحي عربي.

ويأتي ذلك بهدف استعراض تقنيات التشكيل البصري في العروض المسرحية، وما أثار انتباه المشتغلين على المشهد المسرحي تلك الصورة السلبية التي رسمها مُخرِجها على المَعرض، حيث تجدر الإشارة إلى أنّ هذا المعرض يعدّ الأوّل في الجزائر والغاية منه التقرّب من الجمهور بعيدا عن اللّحظة الدرامية التي تجمعه مع أحداث العرض الحي، بل هو أسلوب فنيٌّ لتقريب المشاهد من الحالة الدرامية للعمل المسرحي في تكويناته البصرية واللّونية الصمّاء للكادر المسرحي.

في حين الصورة الملتقطة عن أحد مكوّنات التشكيل البصري للعرض والممثلة في الدّمية تؤكّد إدارة المسرح الوطني الجزائري أنّ ذلك كان أثناء ترتيب المنجزات الفنية من أكسسوارات وأقنعة وديكور ومجسمات في حيز المعرض قبل افتتاحه.

وواختتم البيان بالقول ان المسرح الوطني الجزائري يتأسّف عن كل مغالاة أو مشاحنة في هذا الموضوع.