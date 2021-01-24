المسرح الوطني يعلن عن جوائز مسابقة “أحسن مشهد تمثيلي”

أعلن المسرح الوطني الجزائري، اليوم الأحد، عن نتائج مسابقة “أحسن مشهد تمثيلي” حول عرض مسرحي من إنتاجه.

وتم تنظيم هذه المسابقة، ضمن النشاطات الافتراضية للاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، تحت شعار “مسرحنا غال .. ووطننا عال”.

وقد فاز بالجوائز المالية، عدد من الشباب والذين يحملون مستقبل المسرح الجزائري.

و فازت بالمرتبة الاولى كل من تيزيري بن يوسف من المسرح الجهوي بتيزي وزو مناصفة مع أحمد بريك شاوش من بومرداس.

بينما تحصل على الجائزة الثانية مسرح تيزي وزو، مع الشاب عمار صابر.

وذهبت الجائزة الثالثة لمسرح باتنة، للممثل ببريزة سعيدي.