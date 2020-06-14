المسلسل الجديد للنجمة التركية “هاندا أرتشيل” ينجح قبل عرضه!

طلبت العديد من الدول عبر مختلف القارت، شراء المسلسل الجديد للنجمة التركية “هاندا أرتشيل”، بالرغم من أنه لم يعرض بعد.

وكشفت وسائل إعلام تركية، أن المسلسل الجديد لهاندا، والذي يحمل عنوان “أنت اطرق بابي”، نجح قبل أن يعرض، بسبب كثرة الطلب عليه.

وأكدت ذات المصادر، أن المسلسل معروض للبيع للكثير من الدول مثل تشيلي والأرجنتين وبوليفيا وايران، بسبب الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هاندا أرتشيل حول العالم.

ويشارك هاندا في بطولة هذا المسلسل، النجم التركي كرم بورسين، بطل مسلسل “ما وراء الشمس”.

هذا وتفوقت هاندا أرتشيل، على عدد من النجمات العالميات، منهن سيلينا غوميز وتايلور سويفت، بإختيارها كأجمل إمرأة لعام 2020، من قبل أحد المواقع العالمية.