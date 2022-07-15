المسلسل تحول لحقيقة.. بطلا موسم الكرز يعقدان قرانهما

دخل بطلا المسلسل التركي الشهير في الوطن العربي “موسم الكرز“، القفص الذهبي، وتحولت قصة المسلسل إلى حقيقة.

ونشر كل من النجمان سيركان تشاي أوغلو وأوزجي جوريل، صور عن حفل الزفاف، على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتهاطلت التعليقات على منشور الفنانين، حيث هنأهما زملائهما وجمهورهما، متمنيين لهما السعادة والنجاح في عملهما.

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