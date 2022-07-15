المسلسل تحول لحقيقة.. بطلا موسم الكرز يعقدان قرانهما
دخل بطلا المسلسل التركي الشهير في الوطن العربي “موسم الكرز“، القفص الذهبي، وتحولت قصة المسلسل إلى حقيقة.
ونشر كل من النجمان سيركان تشاي أوغلو وأوزجي جوريل، صور عن حفل الزفاف، على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتهاطلت التعليقات على منشور الفنانين، حيث هنأهما زملائهما وجمهورهما، متمنيين لهما السعادة والنجاح في عملهما.
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بطلا مسلسل موسم الكرز يعلنان خطبتهما
هذا وكان الثنائي الأشهر في تركيا سيركان تشاي أوغلو وأوزجي جوريل، قد أعلنا عن خطوبتهما بشكل رسمي، وكشفا عن استعدادهما للزواج خلال الأشهر المقبلة.
وإلتقى النجمان لأول مرة قبل 6 سنوات، عندما شاركا في بطولة المسلسل التركي الشهير والذي عرف نجاحا كبيرا في الوطن العربي “موسم الكرز”.
وبدأت علاقة الثنائي ضمن أحداث المسلسل الشهير موسم الكرز. حيث بدا التناغم والانسجام بينهما لافت في العمل الذي يعتبر واحد من أنجح الأعمال التركية واكثرها شهرة.
وبعد 6 سنوات، قرر سيركان التقدّم من أجل طلب يد أوزغي للزواج، وكانت بساطة الحفل وتواضعه حديث الجمهور.
حيث شارك الثنائي العديد من اللقطات والصور التي جمعتهما في حفل عائلي بسيط في منزل عائلة أوزغي.
واثنى الجمهور بشكل كبير على بساطة اطلالة الثنائي وتناغهما الواضح واللافت.
وشارك سيركان مقاطع فيديو من هذا اليوم المميز حيث ظهر فيها وهو يتعرّق ومتوتر للغاية وذلك لأن القهوة كانت “مالحة” .
حيث أنه من ضمن العادات التركية في الأعراس أن تقوم العروس بإعداد القهوة المالحة للعريس فاذا استطاع شربها يكون يحبها.
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