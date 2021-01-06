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المسيلة:الحماية المدنية تشرف على عملية ولادة لإمرأة في الشهر السابع

أخبار الجزائر
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المسيلة:الحماية المدنية تشرف على عملية ولادة لإمرأة في الشهر السابع
بقلم نسرين محفوف

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية المسيلة، اليوم الأربعاء، بالطريق الولائي رقم 01 الرابط بين بلدية أولاد منصور والمسيلة.

وتم تم استلام المرأة الحامل من سيارة مدنية لأجل عملية الإشراف على ولادة داخل سيارة اسعاف.

وأشارت الحماية المدنية لولاية المسيلة أن الام والمولود من جنس ذكر، تم تحويلهما الى مستشفى سليمان عميرات .

للاشارة المولود كان في حالة صحية صعبة، حيث فقد التنفس عدة مرات وقدمت له الاسعافات الطبية الاستعجالية أثناء نقله.

مع العلم أن المولود تمت ولادته في الشهر السابع و هو حي يرزق.

وتمت العملية تحت اشراف طبيب الحماية المدنية  طاقم سيارة الإسعاف .


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