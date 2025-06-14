المسيلة.. أزيد من 26 ألف مترشح يجتازون البكالوريا غدًا

تستعد ولاية المسيلة لانطلاق امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2025، غدًا، بمشاركة إجمالية تُقدّر بـ 26,397 مترشحًا ومترشحة، وسط ترتيبات تنظيمية وأمنية وصحية دقيقة لضمان السير الحسن لهذا الحدث الوطني الهام.

ويُشكّل المترشحون النظاميون العدد الأكبر، بـ 15,013 مترشحًا، في حين بلغ عدد الأحرار 11,384 مترشحًا. كما يُشارك في هذه الدورة 39 مترشحًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينهم 15 مترشحًا من ذوي الإعاقة البصرية و24 مترشحًا من ذوي الإعاقة الحركية، حيث تم توفير كافة الظروف الملائمة لهم لاجتياز الامتحانات في أفضل الأجواء.

وقد جرى توزيع المترشحين على 77 مركزًا عبر تراب الولاية، منها 45 مركزًا مخصصًا للمترشحين النظاميين، و32 مركزًا للأحرار، بالإضافة إلى مركز واحد خاص بإعادة التربية والتأهيل.

ولتأطير هذه العملية، تم تسخير ما مجموعه 7,521 مؤطرًا، يتوزعون كما يلي: 5,983 أستاذًا للحراسة، و1,076 إداريًا، إضافة إلى 154 عون أمن، و77 ملاحظًا، و154 عنصرًا من الحماية المدنية، فضلًا عن 77 عونًا من أعوان الصحة، لتأمين الجانب الوقائي والتدخل في الحالات الطارئة.