المسيلة : أكثر من 36 حادثة تخريب تُكبد سونلغاز خسائر كبيرة

أعلنت مديرية توزيع شركة سونلغاز بولاية المسيلة في بيان لها اليوم عن تعرض البنية التحتية الكهربائية لسلسلة من حوادث التخريب والسرقة منذ بداية العام 2024 وحتى نهاية شهر يونيو من نفس السنة. وأسفرت هذه الحوادث عن انقطاعات وتذبذبات في الشبكة الكهربائية، وألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية.

وأفادت المديرية أنها سجلت 36 حادثة تخريب وسرقة منذ بداية العام حتى نهاية مايو، حيث تم سرقة 1849 مترًا من كوابل الشبكة الكهربائية ذات التوتر المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى تخريب محول كهربائي بطاقة 160 كيلوفولط أمبير، وثلاثة قواطع هوائية، وأربعة مجموعات من عتاد الحماية، وأربعة أقفال لغرف المحولات الكهربائية. وقدرت الشركة قيمة الخسائر الناتجة عن هذه الحوادث بأكثر من 3,288,000 دج.

وخلال شهر يونيو، سجلت مصالح سونلغاز خمس حوادث سرقة إضافية تجاوزت خسائرها 193,424 دج، منها.

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