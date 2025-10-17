المسيلة.. أمطار غزيرة تتسبب في قطع الطريق الوطني رقم 28 ورقم 45

شهدت ولاية المسيلة مساء اليوم الجمعة تقلبات جوية حادة تميزت بتساقط كميات معتبرة من الأمطار، ما أدى إلى تسجيل عدة تدخلات من قبل مصالح الحماية المدنية في مختلف البلديات، خصوصًا بعد ارتفاع منسوب المياه في الأودية وتراكم الأوحال.

ففي بلدية المسيلة، تدخلت فرق الحماية المدنية لامتصاص مياه الأمطار التي غمرت عدداً من المنازل عبر عدة أحياء، من بينها حي الجعافرة، لاروكاد، البدر، الظهرة، النسيج، حي 50 مسكن، وحي 924 مسكن.

أما في بلدية تامسة، فقد تم إنقاذ شخصين كانا على متن مركبتين بعدما حاصرتهما السيول في منطقة الركنة، فيما تدخلت الفرق في بلدية بوسعادة لإبعاد مركبتين محصورتين بالأوحال في منطقة الخرايشة دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي بلدية برهوم، تسببت السيول في انهيار جسرين صغيرين، الأول يربط بين منطقتي سحامدة وأولاد مبارك على طريق بلدي، والثاني بين أولاد الحاج وأولاد مبارك على طريق غير مصنف، مما أدى إلى عزل جزئي لبعض التجمعات السكنية.

كما سجلت نفس المصالح انقطاعاً في الطريق الوطني رقم 28 ببلدية مقرة نتيجة ارتفاع منسوب مياه واد واضح، وقطع الطريق الوطني رقم 45 بمدخل بلدية المعاريف بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد.