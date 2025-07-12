المسيلة .. أمطار غزيرة تشل حركة المرور وتتسبب في حوادث

شهدت ولاية المسيلة مساء اليوم تقلبات جوية مفاجئة تسببت في عدة حوادث متفرقة، استدعت تدخل مصالح الحماية المدنية بعدد من البلديات.

في بلدية عين الملح، تتواصل جهود فرق الإنقاذ في البحث عن طفل يبلغ من العمر حوالي 8 سنوات سقط في واد بلسع، حيث يُقدّر عمق المياه ما بين 30 إلى 40 سنتيمترًا. العملية لا تزال جارية وسط ظروف مناخية معقدة.

أما في بلدية بن سرور، فقد تدخلت عناصر الحماية المدنية لامتصاص مياه الأمطار التي غمرت فناء أحد المنازل بارتفاع تراوح بين 10 و20 سنتيمترًا، ما ساعد على تجنب أضرار أكبر.

وفي بوسعادة، تمكّنت وحدات الحماية من إنقاذ قطيع من الأغنام بعد أن حاصرته مياه واد في منطقة العرف الخبانة، في عملية تطلّبت سرعة التدخل لتفادي خسائر محتملة.

وفي بلدية الشلال، جرى إخراج سيارة حاصرتها مياه وادي ميطر على مستوى الطريق الوطني رقم 45، بمخرج بانيو نحو عين الملح. وقد تم قطع هذا الطريق الحيوي مؤقتًا أمام حركة المرور نتيجة ارتفاع منسوب المياه، في إجراء احترازي لتفادي أي حوادث.