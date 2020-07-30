المسيلة: أمن بوسعادة يوقف شخص قام بسرقة أجهزة كهرومنزلية من أحد المنازل

تمكنت مصالح أمن دائرة بوسعادة من توقيف شخص مشتبه فيه بتهمة السطو على أحد المنازل وسرقة مجموعة من الأجهزة الكهرومنزلية.

القضية تعود إلى قيام الضحية البالغة 49 سنة بشكوى رسمية على إثر تعرض منزلها للسرقة عن طريق الكسرالفعل الذي طال مجموعة من الأجهزة الكهرومنزلية.

لتباشر ذات المصالح تحرياتها التي مكنت من توقيف المشتبه فيه البالغ 31 سنة وإسترجاع جزء من المسروقات ليتم إنجاز ملف قضائي ضده.

وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة الذي أحاله على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة ليأمر بإيداعه الحبس.