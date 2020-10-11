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المسيلة.. إتلاف 47530 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية

أخبار الجزائر
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المسيلة.. إتلاف 47530 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية
بقلم نادية بن طاهر

أشرفت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة بإتلاف المفرقعات والمواد النارية الأخرى بالمسيلة، على عملية إتلاف 47530 وحدة مفرقعات وألعاب نارية.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تمت عملية إتلاف هذه الكمية من المحجوزات، باحترام الاجراءات والتدابير التنظيمية والاحترازية.

هذا ويترأس هذه اللجنة القطاعية، مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية المسيلة، وتتكون من قابض الجمارك بالمسيلة، وممثلي الأسلاك الأمنية لولاية مسيلة.

بالإضافة إلى ممثلي قطاعات الصناعة والمناجم والبيئة والطاقات المتجددة.

وتمت تغطية هذه العملية، من طرف أعوان الحماية المدنية وأعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالمسيلة وأفراد الدرك الوطني.


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