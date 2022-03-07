المسيلة.. إجلاء عجوز إثر إصابتها بحروق في انفجار الغاز

تم، في الساعات الأولى من يوم الاثنين، إجلاء عجوز تبلغ من العمر 70 سنة، إثر انفجار الغاز في ولاية المسيلة. كما أشار بيان، المصلحة إلى أن الحادث وقع على الساعة الخامسة و55 دقيقة بحي السجودية ببلدية بن سرور.

وأفاد البيان ذاته، أن المرأة أصيبت بحروق من الدرجة الثانية في أنحاء الجسم. ووقع الحادث نتيجة تسرب غاز البوتان. في حين سجلت الحماية، خسائر مادية تمثلت في انهيار حائط واحتراق الّأفرشة وأغطية.

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وسجلت وحدات الحماية المدنية، عبر التراب الوطني وفاة 4 أشخاص وإصابة 119 آخرين بجروح متفاوتة في حوادث مرور مختلفة خلال 24 ساعة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تم خلال الفترة الممتدة ما بين 05 الى 06 مارس 2022 وإلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا تسجيل 2472 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن. وهذا على إثر تلقي مكالمات الإستغاثة من طرف المواطنين. هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور الحوادث المنزلية. بالإضافة كذلك إلى الإجلاء الصحي، وإخماد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 106 تدخل من أجل عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات. خلّفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة 04 أشخاص و إصابة 119 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور الأخرى. تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المستشفيات المحلية من قبل إسعافاتنا.

كما تدخل اعوان الحماية المدنية من أجل إسعاف و إنقاذ 07 أشخاص أصيبوا باختناق، جراء استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربونco المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة. المدفئة وسخانات المياه داخل منازلهم. بكل من ولايات أم البواقي بـ 04 اشخاص ، ولاية البويرة شخصين و ولاية باتنة شخص. وتم تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان. و تحويلهم إلى المراكز الصحية المحلية من قبل مصالح الحماية المدنية.