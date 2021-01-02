المسيلة.. إجلاء 89 شخصا بينهم نساء وأطفال حاصرتهم الثلوج

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية أولاد دراج في المسيلة، مساء أمس الجمعة، لفتح الطريق أمام أشخاص حاصرتهم الثلوج.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالمسيلة، فقد رافق الحماية في هذه العمليات كل من الجيش والدرك الوطني، ومصالح البلدية.

وتمت هذه التدخلات، بأماكن مختلفة في بقرية أولاد سيدي منصور وقرية أولاد شعيب ببلدية المعاضيد ودائرة أولاد دراج.

أين تم فتح الطريق أمام أشخاص حاصرتهم الثلوج، وإجلاء آخرين بسيارات الحماية المدنية والدرك الوطني وشاحنة الأشغال العمومية.

وتم فتح الطريق بواسطة كاسحات الثلوج وإجلاء 59 رجل، و11 طفل و9 نساء كانو على متن 22 سيارة، وشاحنة ودراجة نارية بمنطقة أولاد سيدي منصور.

كما تم إجلاء 10 رجال كانو على متن 5 سيارات بمنطقة أولاد شعيب.

وأشار البيان، إلى إن هذه العمليات قد دامت 9 ساعات و15 دقيقة، إلى غاية صباح اليوم السبت.

هذا وتجدد مديرية الحماية المدنية بالمسيلة، ندائها للمواطنين لتجنب التجوال والتنقل عبر محاور الطرق التي تشهد تساقط الثلوج.