المسيلة: إحباط ترويج أكثر من 12 ألف “محيرقة” ببوسعادة

تمكنت مصالح أمن دائرة بوسعادة التابعة لأمن ولاية المسيلة من حجز 12,196 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية بمختلف الأنواع والأحجام.

وجاءت هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة بيع المفرقعات والألعاب النارية والحد من مخاطرها. وخلال دوريات راجلة لعناصر الشرطة في قطاع الاختصاص. حيث رصدوا شخصًا يعرض هذه المواد المحظورة للبيع في الطريق العام. وبناءً على ذلك، تم توقيفه وحجز الكمية المضبوطة، مع مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وتندرج هذه الحملة في إطار حماية الصحة العامة، لا سيما الأطفال الذين يعتبرون الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الألعاب النارية، وذلك في سياق المساعي الأمنية الرامية للحد من تداول هذه المواد الخطرة.

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