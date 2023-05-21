المسيلة: إحباط تهريب قرابة 45 ألف قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج، والواقعة ضمن الإختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط عمليتي تهريب متتاليتين لأدوية مصنفة ذات خصائص مؤثرة عقليا.

وجاءت العملية مواصلة للمجهودات المبذولة في إطار التعاون والتنسيق بين مختلف المصالح العملياتية لأجهزة الدولة. في سبيل مكافحة الغش والتهريب والجريمة المنظمة بشتى أنواعها. وأسفرت عن حجز 44955 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ. تم ضبطها مخبأة بإحكام في خزان سيارتين نفعيتين بعد إخضاعهما للتفتيش الدقيق.

حيث تم توقيف مخالفين إثنين وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة، مع حجز البضاعة محل الغش، ووسيلتي النقل المستعملتين في التهريب.

كما تؤكد العمليتان اليقظة والجاهزية الدائمة والمستمرة لأعوان الجمارك الجزائرية. كما تكرس تجند وتظافر جهود كافة أجهزة الدولة، لدحض كل أنواع الجريمة لاسيما ما يمس منها بصحة وسلامة المواطن، أو من شأنه زعزعة الأمن والنظام العموميين.