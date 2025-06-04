المسيلة: إحتراق حافلة لنقل المسافرين في طريق بوسعادة

تدخلت صباح اليوم، الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية ببوسعادة لإخماد حريق مهول شبّ في حافلة لنقل المسافرين. على مستوى الطريق الوطني رقم 08، بالمكان المسمى “ميطر”، في حدود الساعة 06:27 صباحًا.

الحافلة كانت تعمل على خط سطيف - بشار، وكانت محملة بالركاب ومتوجهة نحو ولاية سطيف. وأسفر الحريق عن احتراق كلي للحافلة، في حين لم تسجل أي خسائر بشرية، بفضل التدخل السريع لوحدات الحماية المدنية التي نجحت في السيطرة على النيران.